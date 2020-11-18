СКА — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ 18 ноября в Санкт-Петербурге

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Трактор».

Ставка: победа «Трактора» с форой (+1) за 1.94.

После паузы на Евротур соперники движутся синхронно: четыре победы в четырёх матчах, три в основное время и одна в овертайме. Словом, достойны друг друга. «Мишки» идут на Востоке третьими, хотя очков у них даже побольше (38 в 27 встречах). Важно учесть, что график крайне плотный. Обе команды выйдут на лёд в пятый раз за девять суток. Больше недели в формате «игра через день» — это серьёзное испытание.



Потому игра рискует получиться рваной, благо что накануне пришлось отдать много сил. Шансы хозяев действительно чуть выше: состав покрепче, свой лёд, плюс отсутствие перелёта. В то же время перегруз в линии кажется чрезмерным. «Трактор» — очень дисциплинированный и обученный коллектив, который редко допускает ошибки.



Собственно, подопечные Анвара Гатиятулина лишь в одном матче сезона из 27 пропустили больше трёх шайб. Потому мы бы отталкивались от аутсайдера. ИТМ 3 гола СКА идёт за 1.81, а П2 с форой (+1) — за 1.94. Санкт-петербуржцы, может, и победят, но точно не на одной ноге.