Новак Джокович — Даниил Медведев: где смотреть матч, какой канал покажет

18 ноября Новак Джокович и Даниил Медведев сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 23:05 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Джоковича. Ставки на победу серба принимаются с коэффициентом 1.46 (67%), успех россиянина оценён коэффициентом 2.93 (33%).



Аналитики считают, что матч Новак Джокович — Даниил Медведев получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.00. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.55.



Ставки на тай-брейк принимаются за 2.05. Если один из теннисистов выиграет сет со счётом 6:0, зайдёт коэффициент 12.50. Если матч будет выигран подачей навылет, сыграет коэффициент 9.00.

Джокович — Медведев. Прогноз: лучший теннисист мира намучается с первой ракеткой России Даниил обыграл серба в двух из трёх предыдущих очных встреч.