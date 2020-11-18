Сербия — Россия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Сербия — Россия в шестом туре Лиги наций-2020.
Ставка: обе забьют за 1.86.
«У нас решающий матч сборной России. Для Сербии матч во многом также решающий. Матч пройдёт в Белграде.
Как мы помним, в Москве наши оказались сильнее, выиграв со счётом 3:1. Но то была другая история. Там ещё Дзюба в составе был. Сейчас же, помимо капитана, мы ещё недосчитались на эту игру Зобнина, Семёнова, Кудряшова. Какие-то эксперименты в обороне будут. Не исключено, что сыграет Дивеев. Но и по турнирной таблице всё также понятно. Нашим надо ждать осечки в матче Венгрия — Турция. Там обе команды тоже решают свои задачи.
Здесь же сербам обязательно надо выигрывать, если они не хотят опуститься в лигу С. В целом расклады сумасшедшие. Надо и тем, и другим. Понятно, что третий матч подряд, понятно, что Сербия получила много негативных эмоций в матче с Шотландией, не пробившись на Евро. Сербы сыграли вничью с Венгрией, сумев быстро переключиться. Мы проиграли Турции.
У сербов, как всегда, очень хороший подбор игроков: Йович вернулся в сборную, есть Милинкович-Савич, Тадич. У нас больше игрового времени получит Соболев, которого он не получил в игре с Турцией. В общем, когда надо и тем, и другим, то может быть сдержанный матч, но Сербия — команда безбашенная, немного неорганизованная. Постоянно лезет вперёд, сама созидает и забивает, но и в обороне у неё проблем предостаточно.
В этом матче я рекомендую сыграть «обе забьют» за коэффициент 1.86», — сказал Генич.
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