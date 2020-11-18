Босния и Герцеговина – Италия: прогноз Георгия Черданцева на матч Лиги наций

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Босния и Герцеговина – Италия.
Ставка: победа Италии и минимум 3 мяча в матче за 1.83.
«Италия под руководством Манчини не проигрывает на протяжении двух лет. Даже больше: в последний раз проиграли Португалии в сентябре 2018 года. Поэтому Италия — фаворит этого матча, но и коэффициент на П2 низкий. Тут нужно брать какое-то сочетание событий.
Считаю, здесь можно сыграть П2 и ТБ 2.5. У итальянцев очень хорошая команда. У них все шансы занять первое место в группе. Считаю, гости будут играть в атакующий футбол, стараться забивать. Что касается боснийцев, то они не в форме. С другой стороны, это последний матч для них в элитном дивизионе. Они в любом случае занимают последнее место в группе, поэтому постараются тоже поиграть в футбол.
Не очень высокий коэффициент на П2 и ТБ 2,5 — 1.83. Потому что это слишком очевидно. Но вариант считаю подходящим. Играю победу Италии и верха», — сказал Черданцев.
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