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Сербия — Россия: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги наций

Сербия — Россия: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги наций
Ставки / Прогнозы 0

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Сербия — Россия в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.

Ставка: победа России с форой (0) за 1.91.

«Матч Лиги наций, который может подарить нашей команде место в лиге А в следующем розыгрыше. И я думаю, что так и произойдёт. Сербы, конечно, испытали большое разочарование от того, что не попали на чемпионат Европы. Как люди эмоциональные, они это серьёзно переживают. Во-вторых, ни для кого не секрет, как Сербия относится к России. Будучи немотивированными, вряд ли сербы будут стремиться вставить палки в колёса российской сборной.

Надо верить в наш успех в Сербии. Всё-таки поражение от Турции до некоторой степени было стечением обстоятельств. Я предполагаю, что Россия решит турнирную задачу. Ещё раз повторюсь, главный фактор для меня — предполагаемое отсутствие мотивации у сербской команды.

Мой вариант — победа России с форой (0) за 1.91. В то, что наша команда проиграет, я не верю ни при каких обстоятельствах», — сказал Андронов.

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