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Сербия – Россия: прогноз Георгия Черданцева на игру Лиги наций

Сербия – Россия: прогноз Георгия Черданцева на игру Лиги наций
Ставки / Прогнозы 0

Популярный футбольный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев сделал прогноз на матч Сербия – Россия.

Ставка: обе забьют за 1.92.

«Командам нужно играть. Сербам — чтобы не вылететь в третий дивизион. России — чтобы занять первое место и перейти в высшую группу.

Думаю, что матч с Турцией обнадёжил. При равных составах Россия смотрелась даже предпочтительнее. Турцию вообще не было видно на поле. Создавали моменты, забили. Более того, играя вдесятером, забили ещё. Россия выглядела в целом очень неплохо.

Думаю, что у россиян есть все шансы рассчитывать на победу. Сербы не попали на чемпионат Европы. Понятно, что остаться во втором дивизионе Лиги наций — важная задача. Но вряд ли сербы будут из кожи вон лезть, чтобы эту победу добыть. Тем более что у них не всё хорошо с игрой и периодически возникают игровые проблемы.

Мне очень нравится вариант с обменом голами за 1.92. Россия вполне может претендовать как минимум на гол, игра у неё действительно получалась. Но и сербам нужно выигрывать. Полагаю, голы в обе стороны должны быть», — сказал Черданцев.

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