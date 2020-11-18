«Спартак» — «Северсталь»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Спартак» — «Северсталь».
Ставка: победа «Спартака» за 1.90.
«Спартак» хорошо поработал в ноябрьскую паузу на Евротур, и вот результат – победная серия из четырёх матчей. Красно-белые обыграли «Авангард» (2:1 ОТ), справились с ЦСКА (4:3 ОТ), разгромили «Витязь» (7:3), а потом снова одержали победу в Подольске (3:1).
И если раньше «Спартак» болтался ниже кубковой восьмёрки, то теперь взошёл на шестое место (29 очков), а седьмой идёт «Северсталь» (27).
Как раз команда из Череповца прыгает выше головы. Чего хотя бы стоят ноябрьские победы над «Йокеритом» (5:2) и московским «Динамо» в гостях (3:2 по буллитам). Да и 0:2 от мощного СКА в Санкт-Петербурге выглядят вполне достойно.
Я вижу, что за победу «Спартака» в основное время дают кэф 1.9. Он меня вполне устраивает, и я готов поверить, что красно-белые набрали достаточный ход для того, чтобы не терять важные очки для плей-офф в борьбе с прямым конкурентом, тем более на своей площадке.
Потому что «Йокерит» в восьмёрку на Западе ещё вернётся, когда доиграет матчи, отложенные из-за карантина. А кто оттуда вылетит? Сейчас плох «Витязь», но так может быть не всегда. «Спартак» просто обязан идти выше «Северстали». А для этого нужно побеждать Череповец в основное время – здесь и сейчас», — сказал Лысенков.
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