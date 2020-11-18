Англия – Исландия: ставка Кирилла Дементьева на матч Лиги наций

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Англия — Исландия в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.

Ставка: победа Исландии с форой (+1.75) за 2.10.



«Англия не сумела забить ни одного мяча в ворота бельгийцев. В этой встрече у англичан были большие проблемы при игре первым номером. В отсутствие Рэшфорда и Стерлинга фронтменом неожиданно стал Джек Грилиш. До этого капитана «Астон Виллы» в сборной практически не использовали. Опять же сделаю акцент на том, что игра как таковая у Саутгейта не поставлена.



Исландцы предпочтут действовать строго вторым номером и на контратаках. Разрушать дисциплинированную оборону «нордиков» англичанам будет очень тяжело. Не думаю, что Англия вообще добьётся разгромной и уверенной победы. Предлагаю взять плюсовую фору (1.75) на Исландию», — сказал Дементьев.