Александр Зверев – Диего Шварцман: прогноз Анны Чакветадзе на матч Итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Александр Зверев – Диего Шварцман во 2-м туре группового раунда Итогового турнира ATP—2020.



Ставка: минимум 22 гейма в матче за 1.90.



«Оба теннисиста начали турнир с поражений, им нужно обязательно выигрывать в предстоящей встрече, чтобы оставались шансы на полуфинал. И Шварцман, и Зверев хорошо начали свои матчи, повели с брейком, но потом всё пошло не по их сценарию. Но у Шварцмана шансов совсем не было, Джокович играл на очень высоком уровне, практически не ошибался. А Зверев наделал огромное количество ошибок, в том числе и двойных, сам себе испортил игру.



Зверева здесь считают явным фаворитом, но, на мой взгляд, Шварцман может зацепиться. Да, у Зверева будет преимущество в подаче, особенно если первый мяч будет проходить, но в розыгрышах Шварцман очень стабилен, за счёт хорошего перемещения по корту ко всем мячам успевает. Диего нужно переиграть, сам он ничего не отдаст, не наделает большого количества ошибок.



Мне кажется, эта встреча затянется. Шварцман без борьбы не сдастся. Будет сыграно больше 21.5 гейма», — сказала Чакветадзе.

Зверев — Шварцман. Прогноз: два поражения от Даниила Медведева выбьют немца из колеи Оба теннисиста уступили накануне и потеряли право на ошибку.