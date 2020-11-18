Сербия — Россия: прогноз Александра Мостового на встречу Лиги наций

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги наций Сербия — Россия.



Ставка: победа России в один мяч за 4.30.



«Для сборной России этот матч станет решающим в борьбе за выход в Лигу А. После пяти туров нового первенства в активе наших парней по две победы и ничьих. Что примечательно, команда стартовала на мажорной ноте, но затем сдала позиции, уступив в последнем туре Турции (2:3).



За турнир подопечные Станислава Черчесова девять раз поразили ворота противника, при этом и пропустили немало.



Сербия на последнем месте в группе, притом что подопечные Любиша Тумбаковича не смогли ни разу выиграть. Три ничьи принесли три очка и последнее место, которое отправит команду в Лигу С. В двух последних дуэлях «белые орлы» разделили очки с Турцией (2:2) и Венгрией (1:1).



Перед началом этой игры произошла замена судейской бригады, которая состояла из поляков, на англичан, что лично я считаю очень странным.



Скорее всего, сербы будут играть с нашей сборной спокойно, учитывая, что шансов сохранить место в Лиге В у них практически нет. Несмотря на то что эта игра на три исхода, отдам предпочтение россиянам, которые имеют больше мотивации. К тому же Сербия – наши друзья, что также отразится на окончательном итоге этой дуэли», — сказал Мостовой.

Сербия — Россия. Прогноз на матч: Гильерме не выручит, замена судей поможет Черчесову В четырёх предыдущих матчах с сербами сборная России получила одну жёлтую карточку.