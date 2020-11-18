Сербия — Россия: прогноз Дениса Казанского на матч 6-го тура Лиги наций

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский записал прогноз на матч 5-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2020/2021 Сербия — Россия.



Ставка: Россия забьёт первой за 2.03.



«Станислав Саламыч играет против Сербии. Сербия главный матч осени провалила. Это была встреча с Шотландией. Сербия умудрилась проиграть матч, тем самым отпустив соперника на Евро, а сама себе выстрелила в ногу. Это была катастрофа в Белграде. После этого оправиться очень тяжело.



Тем удивительней, что команда собралась и достойно сыграла против Венгрии. Среднего порядка эти самые венгры. Сербы примерно такие же. Что-то там нехорошее при классном подборе талантливых футболистов. Никак команда из них не получается.



Всё это дела сербские, а наши… Вы видели поражение от сборной Турции, которое оставило разные впечатления. Пять матчей команда Черчесова победить не может, а с другой стороны, даже поражение оставило привкус удовольствия и удовлетворения, примерно чего-то такого. После удаления наши старались и бились и могли заработать ничейный результат. Характер есть, сила воли есть. Сербы, в свою очередь, должны закончить с футболом.



Давайте посмотрим, как наша команда начинает. Опять же не берём матч с Молдавией. Что дома, что на выезде очень бодрый прессинг, хорошая работоспособность. Всё это приводит к тому, что мы забиваем первыми. Думаю, что и с Сербией будет такая же ситуация. Наши побегут в прессинг, а соперник может оказаться неготовым из-за того, что главный свой матч он уже сыграл. Чего им готовиться к нашей игре? Думаю, что стоит рассмотреть вариант «Россия забивает первой», — сказал Казанский.

Сербия — Россия. Прогноз: мудрый Черчесов и неудержимый Заболотный выведут сборную в элиту Победа в Белграде обеспечит сборной России выход в лигу А.