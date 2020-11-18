Сербия — Россия: прогноз Дмитрия Симонова на матч Лиги наций 18 ноября

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги наций-2020/2021 Сербия — Россия.
Ставка: ничья за 3.09.
«Продолжаю настаивать (перед Турцией это сработало), что шансы России в ноябре всегда печальны. Абсолютно худшее время для нашей команды во все времена. Против сербов в 2020-м ситуация усугубляется целой чередой факторов: усталость из-за бешеных нагрузок в ковидную эпоху, дисквалификации (Зобнин, Семенов, Кудряшов), связанные с этим непонятные расклады в защите и опорной зоне (кто выйдет с Джикией — сыгравший один матч Дивеев или дебютант Евгеньев), отсутствие Дзюбы.
В нашу пользу должно сыграть плохое настроение у сербов, которые упустили путевку на Евро-2020 и теперь, видимо, демотивированы. Россию победа выводит в группу А Лиги наций, а Сербии не дает толком ничего. Тем не менее текущее состояние россиян, несмотря на довольно бодрые отдельные отрезки игры в Стамбуле, наводит на пессимистичные мысли. Ничья выглядит для меня самым ожидаемым исходом — хозяева не хотят, гости просто не смогут», — сказал Симонов.
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