СКА — «Трактор»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ 18 ноября

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Трактор».



Ставка: победа СКА в основное время за 1.76.



«Всё очевидно же. Стопроцентная победа Питера, тут и думать нечего. Я не берусь предсказать точный исход матча, но считаю, он будет весьма упорным, поэтому преимущество СКА окажется всего в одну шайбу. А победят подопечные Валерия Брагина в основное время. Команда более мотивированная, тренер у них сам по себе «армеец». Так что они себя проявят с лучшей стороны.



У СКА абсолютно точно есть три играющих звена, которые умеют давить и что-то делать, включая молодёжь. Но есть интересный факт: челябинцы в ходе текущего сезона выиграли четыре предыдущих своих встречи: две дома и две на выезде. В каждом матче они пропустили лишь по одной шайбе. В последнем поединке вообще финских джокеров обыграли на их льду — 3:1. Однако сейчас их победная серия, скорее всего, прервётся. У СКА позиции получше, в атаке хороши, взаимодействие налажено. У питерской молодёжи нет такого понятия «слабая команда». Они так совсем не думают. Играют на победу, и всё.



«Сухаря» у Питера не будет, поскольку в команде соперника есть три хороших атакующих канадца. Это раньше СКА крушил всех направо и налево, оформляя разгромы. А сейчас посмотрите хотя бы на результат последнего матча — 3:2, дополнительное время, еле-еле одолели уфимский «Салават Юлаев». Так что «Трактор» будет сопротивляться. Они хотят всем показать, что ребята могут хорошо играть и сражаться, в том числе с петербуржцами.



Челябинцы же в курсе, что половина состава игроков СКА — молодые хоккеисты, а с ними можно и нужно сражаться. Панибратского отношения к Челябинску не будет. «Армейцы», скорее всего, поставят в ворота молодого Ярослава Аскарова. Нужно показать себя исключительно с положительной стороны. Он уже выходил на замену и доказал свою состоятельность. Итак, я беру уверенную победу хозяев площадки», — сказал Кожевников.

СКА — «Трактор». Прогноз: Калинин и Кравцов — большая угроза для победной серии Брагина Обе команды ещё не проигрывали после паузы на Евротур.