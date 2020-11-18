Сербия – Россия: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги наций в Белграде

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Сербия — Россия в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.
Cтавка: минимум 3 мяча в матче за 2.29.
«Сборная Сербии уже никак не выиграет группу. Им остаётся бороться только за то, чтобы не вылететь в дивизион С. Но это не значит, что сборную России ожидает простой матч. Если брать именно состав, сербы вообще чуть ли не сильнейшая команда в этой подгруппе. Сказываются проблемы с дисциплиной и организованностью.
Дома Сербия будет играть с большим воодушевлением, да и российской команде отстаивать ничью невыгодно. В таком случае победу гарантирует только делёж очков в матче Венгрии и Турции. Верю в результативный футбол, поэтому предлагаю поставить на тотал больше 2.5», — сказал Дементьев.
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