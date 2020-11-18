Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Сербия – Россия: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги наций в Белграде

Сербия – Россия: прогноз Кирилла Дементьева на матч Лиги наций в Белграде
Ставки / Прогнозы 0

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Сербия — Россия в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.

Cтавка: минимум 3 мяча в матче за 2.29.

«Сборная Сербии уже никак не выиграет группу. Им остаётся бороться только за то, чтобы не вылететь в дивизион С. Но это не значит, что сборную России ожидает простой матч. Если брать именно состав, сербы вообще чуть ли не сильнейшая команда в этой подгруппе. Сказываются проблемы с дисциплиной и организованностью.

Дома Сербия будет играть с большим воодушевлением, да и российской команде отстаивать ничью невыгодно. В таком случае победу гарантирует только делёж очков в матче Венгрии и Турции. Верю в результативный футбол, поэтому предлагаю поставить на тотал больше 2.5», — сказал Дементьев.

Сербия — Россия. Прогноз на матч: Гильерме не выручит, замена судей поможет Черчесову
В четырёх предыдущих матчах с сербами сборная России получила одну жёлтую карточку.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020