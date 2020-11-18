Бельгия – Дания: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги наций

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Бельгия – Дания.



Ставка: голы в обоих таймах за 1.80.



«Эта игра с вроде бы не самой яркой афишей внезапно стала центральной в последнем игровом дне группового этапа Лиги наций. Ведь сборная Англии, проиграв в прошлом туре бельгийцам, лишилась шансов на победу в группе, и отнять итоговую победу в группе у Бельгии теперь может только сборная Дании, которая здорово прибавила после смены главного тренера и одержала пять побед подряд – три в Лиге наций и две в товарищеских встречах. В том числе датчане выиграли и на «Уэмбли» — там, где проиграла сборная Бельгии в октябре. И теперь расклад в группе предельно простой – бельгийцам в домашнем матче с Данией надо просто не проиграть, а датчанам победа обеспечит итоговое первое место.



Сначала хотел здесь предложить ставку на поздний гол или на тотал больше во втором тайме, поскольку датчане наверняка пойдут ва-банк. Но Бельгия может повести в счёте и засушить игру, что она часто и делает. Бельгийцы обычно мощно начинают матчи и много забивают в первых таймах. Так, в последнем матче с Англией бельгийцы вели 2:0 уже к 23-й минуте. Поэтому я решил выбрать ставку на то, что голы в этом матче будут в обоих таймах. У бельгийцев был лишь один безголевой первый тайм в этом розыгрыше Лиги наций, а после перерыва датчане наверняка будут раскрываться», — сказал Вишневский.

Бельгия — Дания. Прогноз: Лукаку и Витселю рано праздновать, вне «Интера» Эриксен опасен В последних шести играх сборная Дании пропустила всего один гол. Это в такой-то группе!