Сербия – Россия: ставка Александра Аксёнова на матч Лиги наций 18 ноября

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч 6-го тура группового раунда Лиги наций Сербия – Россия.
Ставка: обе забьют за 1.97.
«Понимаем, что россиянам нужно побеждать, чтобы комфортно себя ощущать. Да и вообще хотелось бы, чтобы победа состоялась, так как давненько не выигрывали. Есть какие-то ничейные результаты, есть поражения, но нет ощущения, что наша сборная в матчах Лиги наций смотрится плохо. Где-то что-то не заходит, где-то не везёт. Конечно, в матче с сербами будут кадровые проблемы – нет Кудряшова, нет Зобнина, нет Семёнова. У сборной будет непривычный состав, очень интересно посмотреть на то, кто появится в нападении. До этого был Чалов, Заболотный. Может быть, Соболева увидим.
Гарантировать победу в этом матче невозможно, так как сербы обладают достаточно солидным составом, хотя мы сербов обыгрывали в этой Лиге наций. К тому же сербы продолжают быть одной из самых нестабильных команд. Считаю, что это будет матч равных возможностей, поэтому поставлю на «обе забьют», — сказал Аксёнов.
- 18 ноября 2020
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