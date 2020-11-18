Новак Джокович — Даниил Медведев: ставка Анны Чакветадзе на игру итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович – Даниил Медведев, который состоится в рамках группового раунда Итогового турнира ATP — 2020.



Ставка: победа Джоковича и минимум 21 гейм в матче за 2.18.



«Джокович давно не играл, были вопросы по его форме, но он хорошо выглядел в матче против Шварцмана – практически не ошибался, не делал невынужденных ошибок, и можно сказать, что Шварцмана по корту размазал.



Что касается Даниила Медведева, то он очень хорошо провёл турнир в Париже, выиграл титул. Сейчас совершенно другое настроение у него, не такое, как было в прошлом году на этом турнире. Если вы помните, то тогда он выступил крайне неудачно. Сейчас всё идёт вроде бы по плану, но такой вот камень преткновения в лице Новака Джоковича будет у него.



Конечно, Джоковича обыграть очень сложно, особенно когда он играет безошибочно на задней линии. Я думаю, что победит Новак Джокович, но теннисисты сыграют больше 20,5 гейма, потому что Даня Медведев сейчас очень хорош. Он будет огрызаться, будет хорошо подавать, он опасен на приёме. Скорее всего, Джоковичу будет нелегко», — сказала Чакветадзе.

Джокович — Медведев. Прогноз: лучший теннисист мира намучается с первой ракеткой России Даниил обыграл серба в двух из трёх предыдущих очных встреч.