«Спартак» — «Северсталь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Москве

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Северсталь».
Ставка: победа «Спартака» в основное время за 1.88.
«Думаю, сейчас-то уж точно спартаковцы победят. Команды в таблице находятся рядом, у «Северстали» матч в запасе. Но и на два очка меньше, хотя совсем недавно они опережали красно-белых, в том числе за счёт победы со счётом 4:3 в октябре этого года. Хозяева льда приложат максимум усилий и будут играть с полной отдачей и ответственностью, как, например, с ЦСКА. И всё это для достижения положительного результата в этом поединке. Ребята настроены на реванш.
Череповчане в последнее время подсели, выглядят они не так хорошо, как раньше. Поэтому подопечные Олега Знарка смело могут рассчитывать на преимущество минимум в две шайбы. Вариантов у «Северстали» практически нет, тогда как у «Спартака» настрой будет сумасшедшим.
Красно-белые прошлый «выигрышный» матч у себя дома им не так давно проиграли со счётом 3:4. Многие думали, что успеха тогда должны были добиться именно спартаковцы, но вышло наоборот. А сегодня всё должно сложиться в пользу хозяев площадки. Ставлю на их итоговый успех по результатам поединка», — сказал Кожевников.
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