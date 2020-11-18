«Спартак» — «Северсталь»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ в Москве

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Северсталь».



Ставка: победа «Спартака» в основное время за 1.88.



«Думаю, сейчас-то уж точно спартаковцы победят. Команды в таблице находятся рядом, у «Северстали» матч в запасе. Но и на два очка меньше, хотя совсем недавно они опережали красно-белых, в том числе за счёт победы со счётом 4:3 в октябре этого года. Хозяева льда приложат максимум усилий и будут играть с полной отдачей и ответственностью, как, например, с ЦСКА. И всё это для достижения положительного результата в этом поединке. Ребята настроены на реванш.



Череповчане в последнее время подсели, выглядят они не так хорошо, как раньше. Поэтому подопечные Олега Знарка смело могут рассчитывать на преимущество минимум в две шайбы. Вариантов у «Северстали» практически нет, тогда как у «Спартака» настрой будет сумасшедшим.



Красно-белые прошлый «выигрышный» матч у себя дома им не так давно проиграли со счётом 3:4. Многие думали, что успеха тогда должны были добиться именно спартаковцы, но вышло наоборот. А сегодня всё должно сложиться в пользу хозяев площадки. Ставлю на их итоговый успех по результатам поединка», — сказал Кожевников.

«Спартак» — «Северсталь». Прогноз: Знарок, Широков и Лехтеря не станут нарушать традицию В семи предыдущих домашних матчах со «сталеварами» красно-белые забивали не меньше трёх шайб.