Англия — Исландия: прогноз Ильи Казакова на игру 6-го тура Лиги наций

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на матч 6-го тура групповой стадии Лиги наций Англия — Исландия.



Ставка: победа Англии минимум в 2 мяча за 1.70.



«Сегодня поговорим снова о Лиге наций, если конкретно, то о матче сборных Англии и Исландии. Это своеобразный отсыл к противостоянию этих команд на Евро-2016, к тому знаменитому фиаско британцев.



Англичане играют в этом розыгрыше на удивление крайне неудачно. При таком подборе молодых игроков и таком результате на чемпионате мира 2018 года в России команда в своей группе только третья. Она пропустила вперёд не только бельгийцев, но и датчан. Это третье место за англичанами так и останется, как и четвёртое в любом случае останется за исландцами. Этот матч в чистом виде игра для зрителей, попытка компенсировать все те ошибки, которые были допущены ранее.



Если говорить о результатах исландцев в Лиге наций и товарищеских матчах, то там череда поражений. Нет никаких сомнений, что на «Уэмбли» Англия тоже одержит победу. Если посмотреть на котировки, то мне кажется наиболее интересной ставка на победу англичан с форой (-1.5). Я бы предпочёл взять именно этот вариант. Англия вряд ли сможет учинить разгром исландцам с каким-то астрономическим счётом, но и вряд ли выиграет с меньшей разницей, чем в два мяча. Коэффициент на победу Англии с форой (-1.5) — 1.70. Думаю, что всё должно сложиться именно так.



Удачи болельщикам сборной Англии, а болельщикам сборной Исландии терпения и везения», — сказал Казаков.

Англия — Исландия. Прогноз: расходимся, разгрома не будет! У Кейна и Санчо не прёт В пяти турах англичане забили только три раза, а для «викингов» дать бой — дело чести.