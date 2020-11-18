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Сербия — Россия: ставка Максима Калиниченко на игру 6-го тура Лиги наций

Сербия — Россия: ставка Максима Калиниченко на игру 6-го тура Лиги наций
Ставки / Прогнозы 0

Известный в прошлом футболист Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги наций Сербия — Россия.

Ставка: победа России за 2.95.

«В последнем туре группового этапа Лиги наций Сербия встретится с Россией. Матч между ними пройдёт в Белграде.

Наступает определяющий тур в этой группе. Не получилось у россиян гарантировать себе выход в прошлой игре с Турцией. Сейчас они делят первое место с Венгрией и пока опережают её. Но сзади маячат турки, которые при определённых обстоятельствах могут тоже занять первое место и выйти в плей-офф. Победа – единственное, что устраивает команду Черчесова сейчас. Ничья является слишком рискованным результатом.

Сербии в свою очередь тоже нужна победа, но по другим причинам. У этой команды ещё есть шанс сохранить прописку в Лиге В. Для этого сербам нужно обыгрывать Россию и надеяться на крупный проигрыш Турции, от которой они как раз отстают на три балла.

Но я считаю, что Россия, конечно, должна побеждать в этой игре. И дело тут не только в ситуации в группе. Команда Черчесова очень неплохо выступила в матче с Турцией. Конечно, очень сильно подвели судейские решения. Так, по игре россияне должны были брать три очка.

Также ничего не говорит о том, что сербы имеют большие шансы на победу в этой встрече. Они в этом розыгрыше Лиги наций вообще ни разу не выиграли. Конкретно России Сербия в первом матче проиграла – 1:3.

У россиян видна определённая свежесть идей без Дзюбы в атаке. В полную силу команда Черчесова не смогла раскрыться в прошлой игре из-за раннего удаления и вынужденных замен. Сейчас в матче с Сербией мы, думаю, увидим уверенную победу России.

Здесь, я считаю, всё просто. Предлагаю поставить на победу россиян в этой встрече. Им и очки нужны, и есть злость после поражения от Турции, и соперник слабый», — сказал Калиниченко.

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