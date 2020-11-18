Дарина Денисова: увеличение целевых отчислений букмекеров может убить отрасль

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО БК) Дарина Денисова прокомментировала законопроект, зарегистрированный в Госдуме депутатами от «Единой России» Игорем Станкевичем и Виктором Дерябкиным. Согласно документу, в России создадут новую компанию-регулятора, а также изменят базу расчёта целевых отчислений букмекеров.
По мнению специалиста, букмекеры полностью поддерживают инициативу президента о том, что спортивным федерациям нужно давать возможность получения внебюджетных доходов — целевых выплат. После этого федерации и лиги уже сами должны направлять их на финансирование необходимых объектов. В новом же законопроекте предлагается все выплаты букмекеров заводить напрямую в федеральный бюджет. В итоге федерации будут получать несравнимо меньшие суммы, чем при нынешнем, разработанном с помощью СРО и уже доказавшем надёжность и стабильность, алгоритме выплат со стороны лицензионных контор.
«Букмекерское сообщество считает гораздо более эффективным создание общего фонда при Министерстве спорта, где эти отчисления будут аккумулироваться и затем распределяться под контролем руководства Минспорта и Счётной палаты», — отметила Денисова.
По словам президента СРО БК, уже сейчас лицензионные операторы букмекерства с тревогой ожидают дальнейших шагов от авторов подобных инициатив.
«Возьмём, к примеру, предлагаемое изменение базы расчёта целевых отчислений. Букмекеры согласны даже на увеличение обязательных минимальных ежеквартальных выплат с БК с нынешних 15 млн до 30 млн. Но – фиксированных. Предлагаемое же увеличение отчислений с 5% до 10% от GGR просто-напросто убьёт отрасль. В случае создания монопольного эрзац-регулятора многие лицензионные БК обанкротятся в результате предлагаемого радикального увеличения выплат и введения выплат со ставок на иностранный спорт. Это сократит объём таких ставок в линиях контор примерно на 70%. Соответственно целевые выплаты катастрофически упадут по сравнению с сегодняшним днём, и это станет настоящим ударом для национальных спортивных федераций», — подчеркнула глава отраслевой организации.
- 18 ноября 2020
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:30
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
06:30
- 17 ноября 2020
-
22:05
-
21:45
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:45