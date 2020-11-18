Дарина Денисова: увеличение целевых отчислений букмекеров может убить отрасль

Президент СРО «Ассоциация букмекерских контор» (СРО БК) Дарина Денисова прокомментировала законопроект, зарегистрированный в Госдуме депутатами от «Единой России» Игорем Станкевичем и Виктором Дерябкиным. Согласно документу, в России создадут новую компанию-регулятора, а также изменят базу расчёта целевых отчислений букмекеров.



По мнению специалиста, букмекеры полностью поддерживают инициативу президента о том, что спортивным федерациям нужно давать возможность получения внебюджетных доходов — целевых выплат. После этого федерации и лиги уже сами должны направлять их на финансирование необходимых объектов. В новом же законопроекте предлагается все выплаты букмекеров заводить напрямую в федеральный бюджет. В итоге федерации будут получать несравнимо меньшие суммы, чем при нынешнем, разработанном с помощью СРО и уже доказавшем надёжность и стабильность, алгоритме выплат со стороны лицензионных контор.



«Букмекерское сообщество считает гораздо более эффективным создание общего фонда при Министерстве спорта, где эти отчисления будут аккумулироваться и затем распределяться под контролем руководства Минспорта и Счётной палаты», — отметила Денисова.



По словам президента СРО БК, уже сейчас лицензионные операторы букмекерства с тревогой ожидают дальнейших шагов от авторов подобных инициатив.



«Возьмём, к примеру, предлагаемое изменение базы расчёта целевых отчислений. Букмекеры согласны даже на увеличение обязательных минимальных ежеквартальных выплат с БК с нынешних 15 млн до 30 млн. Но – фиксированных. Предлагаемое же увеличение отчислений с 5% до 10% от GGR просто-напросто убьёт отрасль. В случае создания монопольного эрзац-регулятора многие лицензионные БК обанкротятся в результате предлагаемого радикального увеличения выплат и введения выплат со ставок на иностранный спорт. Это сократит объём таких ставок в линиях контор примерно на 70%. Соответственно целевые выплаты катастрофически упадут по сравнению с сегодняшним днём, и это станет настоящим ударом для национальных спортивных федераций», — подчеркнула глава отраслевой организации.