Сербия — Россия: угадай победителя матча Лиги наций — получи 500 рублей!

Сегодня, 18 ноября, сборная России на выезде проведёт матч Лиги наций с командой Сербии. Начало — в 22:45 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!



Забери свой бонус в два простых шага.



1. Дай прогноз на исход матча Сербия — Россия на странице акции.



2. Получи 500 рублей за верный прогноз по номеру телефона.



Уверен, что знаешь исход матча?! Оставь прогноз и получи бесплатную ставку за верное предсказание.