Сербия — Россия: угадай победителя матча Лиги наций — получи 500 рублей!
Сегодня, 18 ноября, сборная России на выезде проведёт матч Лиги наций с командой Сербии. Начало — в 22:45 мск. У вас есть шанс получить быстрый бонус — 500 рублей от букмекерской компании «Фонбет» для новых игроков!
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