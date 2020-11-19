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Тим — Рублёв, 19.11.2020: во сколько начало матча в Лондоне, смотреть онлайн

Тим — Рублёв, 19.11.2020: во сколько начало матча в Лондоне, смотреть онлайн
Ставки / Прогнозы 0

19 ноября Доминик Тим и Андрей Рублёв сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 17:05 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Тима. Ставки на победу австрийца принимаются с коэффициентом 1.65, успех россиянина оценён коэффициентом 2.40.

Аналитики считают, что матч Доминик Тим — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.35.

Ставки на тай-брейк принимаются за 2.10. Если один из теннисистов проиграет сет со счётом 0:6, зайдёт коэффициент 13.0. Наиболее вероятный исход — побед Тима в двух партиях (2.55).

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