Сербия — Россия: результат матча 18.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.



На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Сербии Неманья Радоньич. На 25-й минуте нападающий Лука Йович удвоил преимущество хозяев. На 40-й минуте до разгромного счёт довёл форвард Душан Влахович. В компенсированное время первого тайма нападающий сборной Сербии Йович оформил дубль. Пятый гол на 64-й минуте забил сербский защитник Филип Младенович.

Ставки на победу Сербии принимались за 2.91, с 1000 рублей можно выиграть 2910 рублей. Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.38, гол в первые 15 минут — за 3.70.

Победа сборной Сербии всухую шла за 6.50. 1000 рублей принесла бы 6500 рублей.