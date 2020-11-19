«Амур» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Амур» — «Металлург» Мг.



Ставка: победа «Металлурга» за 2.11.



«Как и ожидалось, выиграть и второй матч у одного из лидеров конференции было бы для «Амура» слишком жирно. Поэтому дальневосточники ожидаемо уступили, но при этом выпили у «Авангарда» всю кровь. Можно не сомневаться, что столько же крови они выпьют у «Магнитки», но хватит ли этого для победы или хотя бы для одного очка?



В принципе, учитывая нынешнее игровое состояние магнитогорского клуба, все может быть. «Магнитка» наконец-то прервала свою черную серию, умучив в серии послематчевых буллитов «Барыс», да еще в столице солнечного Казахстана. Впрочем, бывшие астанинцы, а ныне нур-султанцы сами болтаются в чемпионате КХЛ, как цветок в проруби, и речь в матче с «Магниткой» шла не о том, кто лучше сыграет, а о том, кто меньше накосячит.



«Амур», в принципе, совсем недалеко ушел от зоны плей-офф. Правда, чтобы туда попасть, ему придется обойти и выпихнуть «Торпедо» и «Сибирь». Но можно об этом не задумываться, а двигаться по шажку. Шажок сделали в первом матче с «ястребами», шажок можно сделать и в матче с «Магниткой».



Впрочем, в такой оптимистичный для «Амура» сюжет я не верю. Хотя бы потому, что «Магнитка» в Казахстане, помимо двух очков, которые сейчас не больно-то ей и нужны, получила мощнейший заряд позитива. В принципе уральской команде визуально ничто не мешает играть так, как она может, и не слишком-то понятны причины ее нынешней «плюшевости». Но теперь она прилетает в Хабаровск в прекрасном расположении духа, и это в итоге должно сыграть решающую роль.



Итак, «Магнитка» победит. Поединок будет нелегким, «Амур» снова выпьет всю кровь, поэтому победа гостей будет минимальной, но при этом в основное время», — сказал Лебедев.