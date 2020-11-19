«Амур» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Амур» — «Металлург» Мг.
Ставка: победа «Металлурга» за 2.11.
«Как и ожидалось, выиграть и второй матч у одного из лидеров конференции было бы для «Амура» слишком жирно. Поэтому дальневосточники ожидаемо уступили, но при этом выпили у «Авангарда» всю кровь. Можно не сомневаться, что столько же крови они выпьют у «Магнитки», но хватит ли этого для победы или хотя бы для одного очка?
В принципе, учитывая нынешнее игровое состояние магнитогорского клуба, все может быть. «Магнитка» наконец-то прервала свою черную серию, умучив в серии послематчевых буллитов «Барыс», да еще в столице солнечного Казахстана. Впрочем, бывшие астанинцы, а ныне нур-султанцы сами болтаются в чемпионате КХЛ, как цветок в проруби, и речь в матче с «Магниткой» шла не о том, кто лучше сыграет, а о том, кто меньше накосячит.
«Амур», в принципе, совсем недалеко ушел от зоны плей-офф. Правда, чтобы туда попасть, ему придется обойти и выпихнуть «Торпедо» и «Сибирь». Но можно об этом не задумываться, а двигаться по шажку. Шажок сделали в первом матче с «ястребами», шажок можно сделать и в матче с «Магниткой».
Впрочем, в такой оптимистичный для «Амура» сюжет я не верю. Хотя бы потому, что «Магнитка» в Казахстане, помимо двух очков, которые сейчас не больно-то ей и нужны, получила мощнейший заряд позитива. В принципе уральской команде визуально ничто не мешает играть так, как она может, и не слишком-то понятны причины ее нынешней «плюшевости». Но теперь она прилетает в Хабаровск в прекрасном расположении духа, и это в итоге должно сыграть решающую роль.
Итак, «Магнитка» победит. Поединок будет нелегким, «Амур» снова выпьет всю кровь, поэтому победа гостей будет минимальной, но при этом в основное время», — сказал Лебедев.
- 19 ноября 2020
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:50
-
06:30
- 18 ноября 2020
-
22:05
-
21:45
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:15