«Барыс» — «Авангард»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Барыс» и «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» в основное время за 2.09.



«Авангард» в этом сезоне играет натужно. Пять из шести последних матчей «ястребов» завершились с разницей в одну шайбу. А выезд на Дальний Восток привёл к тому, что во второй встрече «Авангард» победил «Амур» (3:2), но в первой-то ему проиграл (1:2).



Хотелось бы верить, что главный тренер «ястребов» Боб Хартли как-то перестраивает свою команду и старается сделать её более надёжной к плей-офф. Потому что козыри «Авангарда» никуда не пропали. Это длинная лавка (одни только три вратаря – Бобков, Гарипов, Грубец – чего стоят) и интересный подбор исполнителей, среди которых есть те, кто поймал кураж. Например, Сергей Толчинский.



В этом смысле «Барыс», конечно, выглядит не так мощно. В последних четырёх матчах – лишь одна победа, а «Локомотив» в Ярославле вообще хлопнул казахстанцев (7:2). Тем не менее это принципиальный матч внутри дивизиона Чернышева. И козырь «Барыса» в том, что он играет дома.



Я вижу солидный кэф на победу «Авангарда» в основное время – за это дают 2.09. И только это подталкивает меня взять эту ставку. Считаю, это более верный исход, чем ловить тотал меньше в этом матче или ставить на ничью после 60 минут. «Ястребы» в этом сезоне выглядят солиднее «Барыса», и разница в 11 очков между клубами в таблице это только подтверждает», — сказал Лысенков.