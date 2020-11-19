Эксперты назвали шансы России выиграть ЧМ-2022 после 0:5 от Сербии в Лиге наций

Вчера сборная России разгромно проиграла Сербии в матче Лиги наций — 0:5. Таким образом, команда Станислава Черчесова не только не смогла выиграть группу и перейти в элитный дивизион, но и оказалась в третьей корзине при декабрьской жеребьевке отбора ЧМ-2022. Теперь соперники у команды Станислава Черчесова будут сильнее.



Букмекеры назвали шансы России выиграть ЧМ-2022. Поставить на победу нашей сборной можно с коэффициентом 100.00. Таким же коэффициентом эксперты оценили шансы Дании, Парагвая, США, Сербии, Турции, Украины и Швеции.



Фаворит мундиаля, по оценке аналитиков, — сборная Бразилии, поставить на неё можно за 6.50. Далее идут Германия (8.00), Франция (8.00), Испания (9.00), Англия (10.00) и Аргентина (10.00).