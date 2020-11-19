Эксперты назвали шансы России выиграть ЧМ-2022 после 0:5 от Сербии в Лиге наций
Вчера сборная России разгромно проиграла Сербии в матче Лиги наций — 0:5. Таким образом, команда Станислава Черчесова не только не смогла выиграть группу и перейти в элитный дивизион, но и оказалась в третьей корзине при декабрьской жеребьевке отбора ЧМ-2022. Теперь соперники у команды Станислава Черчесова будут сильнее.
Букмекеры назвали шансы России выиграть ЧМ-2022. Поставить на победу нашей сборной можно с коэффициентом 100.00. Таким же коэффициентом эксперты оценили шансы Дании, Парагвая, США, Сербии, Турции, Украины и Швеции.
Фаворит мундиаля, по оценке аналитиков, — сборная Бразилии, поставить на неё можно за 6.50. Далее идут Германия (8.00), Франция (8.00), Испания (9.00), Англия (10.00) и Аргентина (10.00).
- 19 ноября 2020
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:50
-
06:30
- 18 ноября 2020
-
22:05
-
21:45
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
Партнерский контент