«Нефтехимик» — ЦСКА: ставка Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Нефтехимик» — ЦСКА.
Ставка: победа ЦСКА минимум в 2 шайбы за 1.85.
«Стесняюсь спросить, кому в этой паре что-то неясно? Несмотря на то что от Нижнекамска до столицы республики ехать несколько часов, к «Нефтехимику» в нынешнем сезоне как нельзя лучше подходит прозвище Сирота Казанская. Сирота брошена «старшим братом», который не только не помогает попасть в плей-офф, но, наоборот, издевается и помыкает. Никто больше не заявляет с высоких трибун о походе за Кубком Гагарина «двумя фронтами». И вообще, похоже, пора переобувать и выпускать на лёд Славу Буцаева, застоявшегося на лавке. По крайней мере, в нынешнем «Нефтехимике» Двустворчатый (так его называли в Ярославле на фоне худосочного брата Юрия) борозды не испортит, хоть и не вспашет глубоко.
Нет, конечно, в этом матче может случиться всякое. Но всякое может случиться лишь в том случае, если «армейцы» положат на хоккей совсем уже с прибором (если без прибора, то выиграют в овертайме). Во всех других вариантах финал пьесы понятен, и счастливого конца для «Нефтехимика» там не просматривается. Как не просматривается участие Нижнекамска в плей-офф, до которого «химикам» уже сейчас 10 очков. То есть пять побед. А их команда Буцаева хорошо если одержит до конца регулярного чемпионата.
В общем, не буду больше занимать ваше драгоценное внимание. ЦСКА спокойно победит в третьем периоде после того, как в двух предыдущих даст «Нефтехимику» немного подышать. Все закончится в основное время, и преимущества в две-три шайбы гостям хватит за глаза», — сказал Лебедев.
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