«Барыс» — «Авангард»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 19 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Барыс» — «Авангард».



Ставка: победа «Авангарда» минимум в 2 шайбы за 2.90.



«Таков у нас чемпионат КХЛ, что «Барыс», даже переболев и напропускав кучу матчей, до сих пор «штормящий» и играющий частенько не в хоккей, а во что-то другое вроде подкидного дурака, имеющий кучу матчей в запасе, тем не менее всё равно влезает в зону плей-офф. Подниматься по таблице выше пока не получается, но для сохранения позиций и нынешнего положения хватает.



«Авангард» ещё совсем недавно собирался чуть ли не свергать «Ак Барс» с трона Восточной конференции, но его самого едва не свергли с трона дивизиона Чернышёва. И даже свергли, но известное раздолбайство «Салавата Юлаева» не позволило уфимцам укрепиться в новой роли. Поэтому «Авангард», как и был, второй на Востоке, и, похоже, никто его оттуда не снесёт.



Однако на Дальнем Востоке «Авангард» выглядел, мягко говоря, не слишком убедительно. А если говорить честно, то совершенно непонятно. То есть внешне вроде бы ничего не изменилось, а заброшенных шайб стало намного меньше. Имеет ли это временный характер или постепенно превращается в эпидемию, нам и предстоит понять в столице братского Казахстана.



Хотя в принципе у нынешнего «Барыса» «Авангард» обязан брать очки даже в полуразобранном состоянии. Если уж дышащая на ладан «Магнитка» сумела умучить казахстанцев в серии послематчевых буллитов, то «ястребы», даже со всеми акклиматизациями, реакклиматизациями и любыми психологическими проблемами, обязаны это делать в основное время.



Поэтому так и решим: «Авангард» победит в основное время с преимуществом в парочку или даже немного больше шайб», — сказал Лебедев.