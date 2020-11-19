Доминик Тим — Андрей Рублёв: прогноз Сергея Фомина на матч Итогового турнира ATP

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Итогового турнира в Лондоне Доминик Тим — Андрей Рублёв.
Ставка: победа Тима за 1.72.
«Подходит к концу групповой этап Итогового турнира, а для Андрея Рублёва всё, увы, к этому моменту решено. Россиянин потерял шанс на выход в полуфинал, хотя достойно сражался за эту возможность со Стефаносом Циципасом. Немного не повезло, но опыт Андрей получил отличный. Единственная возможная мотивация у Рублёва — «громко хлопнуть дверью». Но позволит ли Тим?
Австриец уже решил задачу выхода в полуфинал, но это вовсе не означает, что он выйдет против Рублёва отбывать номер. С первым местом в группе ещё не всё ясно, а оно даёт менее сильного соперника в полуфинале. Так что ожидаем от австрийского теннисиста полной отдачи, а при таком раскладе шансов у Андрея Рублёва практически не остаётся.
Тим выступает на Итоговом шестой год подряд, в прошлом розыгрыше дошёл до финала, где уступил Циципасу. В первых матчах текущего группового этапа уверенно обыграл Надаля и Циципаса. Доминик напоминает себя образца начала сезона, когда он дошёл до финала в Австралии. Сейчас есть все шансы на престижный трофей», — сказал Фомин.
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