«Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Казани

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Ак Барс» и «Торпедо».
Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 1.88.
«В этом матче нужно оттолкнуться от «Торпедо», которое в последнее время выступает реально плохо. Девятое место в таблице Востока, на два матча больше, чем у идущего восьмым «Барыса». Нижний Новгород уверенно пролетает мимо плей-офф. И по игре это заслуженно.
«Торпедо» проиграло три из четырёх последних матчей. Да, в октябре была такая жемчужина, как его победа над ЦСКА в Москве (3:2 ОТ). Но 10 ноября был матч в Нижнем, куда «Ак Барс» приехал и разгромил хозяев со счётом 6:2.
Думаю, «Торпедо» отправит в ворота не Алексея Мельничука, игравшего в той встрече, а Никиту Серебрякова, сделавшего «сухарь» с «Куньлунем» (2:0). Что же касается «Ак Барса», то за Казань говорит убедительная победа над «Автомобилистом» (3:0) в последней встрече. Это сейчас просто команды разного класса – «Ак Барс» и «Торпедо».
Поэтому я беру кэф 1.88 на то, что «Ак Барс» победит с форой (1.5) в основное время, то есть с разницей в две и более шайбы. Думаю, в сложившейся ситуации это вполне реально», — сказал Лысенков.
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