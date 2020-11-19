«Ак Барс» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 19 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Ак Барс» — «Торпедо».



Ставка: победа «Ак Барса» минимум в 2 шайбы за 1.92.



«Я такой древний, что помню, как в Горький приезжала казанская команда «Итиль». Болельщики со стажем говорили: «Да это бывший СК имени Урицкого. Нам не соперник, рога ему поотшибаем». И вечером в «Нагорном» «Итиль» действительно был не соперник, и рога казанцам действительно отшибали, а позже в конце программы «Время», в новостях спорта, какой-нибудь Георгий Сурков называл случившееся «Волжской битвой». Поскольку Итилем татары со времен татаро-монгольского ига как раз и называли Волгу, а слова «дерби» тогда и знать не знали.



Сейчас на дворе другие времена. Сейчас куда чаще «Ак Барс» отшибает рога «Торпедо», чем наоборот. На данный момент у «больших татар» двукратное преимущество по количеству побед в междусобойчиках. Правда, в нынешнем сезоне соперники, сыграв уже дважды, победами обменялись, но оба матча проходили в Нижнем Новгороде, в Казани же дело у нижегородцев обстоит много хуже.



После поражения в Новосибирске от основного конкурента за попадание в восьмерку автозаводцы не только укрепили реноме команды, не умеющей играть важные для себя матчи, но и выпали из зоны плей-офф. По идее, им в Казани надо рвать свои филейные части на британскую геральдику для того, чтобы вернуться в зону плей-офф. Но реальное соотношение сил сейчас таково, что даже если автозаводцы разорвут себя сами надвое, то это им не поможет. Свой один из четырех матчей они в текущем сезоне уже выиграли, теперь хоть до небес подпрыгивай, а ничего хорошего в Казани ждать не следует.



«Ак Барс» победит. Как обычно: спокойно, методично и даже немного скучновато. Конечно же, в основное время и с приличным преимуществом — от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

«Ак Барс» — «Торпедо». Прогноз: 60 минут веселья от Бурмистрова, Жафярова и Азеведу В 10 предыдущих очных встречах забивалось не менее пяти шайб.