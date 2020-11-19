Доминик Тим – Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на игру итогового турнира ATP

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова дала прогноз на матч итогового турнира ATP Доминик Тим — Андрей Рублёв.



Ставка: минимум 22 гейма в матче за 1.57.



«Для австрийца Доминика Тима этот матч ничего не решает – он и так проходит в следующую стадию соревнования. Для Рублёва, конечно, хотелось бы, чтобы после двух поражений свой последний матч в этом сезоне он закончил победой.



По личным встречам у них 2-2. Буквально недавно, на турнире в Вене, Рублёв одержал победу в двух сетах. По количеству матчей – у Рублёва более впечатляющие цифры – 40 побед и 8 поражений. У Рублёва – пять титулов, а вот у Тима – один. Но, если честно, он приравнивается, наверное, к пяти титулами Рублёва. У него «Большой шлем». Любой бы позавидовал, очень важная победа.



Позавчера был очень хорош Тим в матче против Надаля, когда обыграл испанца в двух сетах на тай-брейках. Надаль ничего не мог поделать, чтобы он не придумывал — Тим всегда находил ответ. Рублёв получше смотрелся с Циципасом, был близок к победе, был матчбол, своя подача на тай-брейке, подал в итоге двойную. Это может подкосить его. Думаю, что всё равно будет борьба, а Рублёв хотя бы сет возьмёт.



Тим стабилен, у него великолепная физика, он на подъёме, особенно после победы над Надалем. Доминик Тим должен выиграть в трёх сетах. Выбираю ставку на тотал больше 21.5», — сказала Петрова.

Доминик Тим — Андрей Рублёв. Прогноз: россиянин хлопнет дверью, отомстив за Рафаэля Надаля Рублёв потерял шансы на выход в полуфинал, а у Тима нет турнирной мотивации.