Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Коэффициент на поражение сборной России от Сербии со счётом 0:5 составлял 150.0

Коэффициент на поражение сборной России от Сербии со счётом 0:5 составлял 150.0
Ставки / Прогнозы 0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.

На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Сербии Неманья Радоньич. На 25-й минуте нападающий Лука Йович удвоил преимущество хозяев. На 40-й минуте до разгромного счёт довёл форвард Душан Влахович. В компенсированное время первого тайма нападающий сборной Сербии Йович оформил дубль. Пятый гол на 64-й минуте забил сербский защитник Филип Младенович.

Ставки на победу Сербии принимались за 2.91, с 1000 рублей можно выиграть 2910 рублей. Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.38, гол в первые 15 минут — за 3.70.

На фору (-2.5) в пользу хозяев давали 15.00. Самый высокий сыгравший коэффициент – 150.00. Такую котировку букмекеры давали на точный счёт 5:0. С пари на 1000 рублей можно было получить 150 тыс. рублей.

Черчесов давал нам шанс! Как можно было быстро разбогатеть на позоре сборной России
Зачем критиковать футболистов за огромные зарплаты? Лучше ставить против России и зарабатывать.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020