Коэффициент на поражение сборной России от Сербии со счётом 0:5 составлял 150.0

В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА сборная Сербии принимала национальную команду России. Встреча прошла на стадионе «Райко Митич» в Белграде (Сербия) и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник сборной Сербии Неманья Радоньич. На 25-й минуте нападающий Лука Йович удвоил преимущество хозяев. На 40-й минуте до разгромного счёт довёл форвард Душан Влахович. В компенсированное время первого тайма нападающий сборной Сербии Йович оформил дубль. Пятый гол на 64-й минуте забил сербский защитник Филип Младенович.
Ставки на победу Сербии принимались за 2.91, с 1000 рублей можно выиграть 2910 рублей. Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.38, гол в первые 15 минут — за 3.70.
На фору (-2.5) в пользу хозяев давали 15.00. Самый высокий сыгравший коэффициент – 150.00. Такую котировку букмекеры давали на точный счёт 5:0. С пари на 1000 рублей можно было получить 150 тыс. рублей.
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