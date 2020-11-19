Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас: прогноз Анны Чакветадзе на матч Итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Рафаэль Надаль – Стефанос Циципас в 3-м туре группового раунда Итогового турнира ATP-2020.



Cтавка: победа Надаля и минимум 21 гейм в матче за 2.05.



«Важнейший матч за выход в полуфинал. Победитель сыграет с Даниилом Медведевым. Видно, что теннисисты сейчас не в оптимальной форме. Надаль в принципе не большой любитель играть в зале. Но здесь он заряжен на борьбу. Да, Тим его переиграл, но австриец очень хорош был. Надаля не хватило. При этом Рафаэль очень старается и хочет пройти дальше. Циципас борется, но где-то больше на характере. В плане игры к нему немало вопросов. Нет стабильности, уверенности, какая была, например, на «Ролан Гаррос» или на прошлом Итоговом. И с Рублёвым его просто чудо спасло.



Я всё-таки здесь поставлю на победу Надаля при тотале больше 20.5 гейма. Опыт его должен сказаться. И видны в нём заряженность, желание побеждать. Легко вряд ли будет. Всё-таки Циципас действующий чемпион, завершить борьбу в группе ему совсем не хочется. Но в итоге Рафаэль должен дожать греческого теннисиста», — сказала Чакветадзе.

Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас. Прогноз: битва испанца и грека украсит турнир в Лондоне Рафа выиграл шесть из семи очных встреч, но не всё так просто.