Доминик Тим – Андрей Рублёв: прогноз Анны Чакветадзе на матч Итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Доминик Тим – Андрей Рублёв в 3-м туре группового раунда Итогового турнира ATP-2020.
Cтавка: Рублёв выиграет минимум 13 геймов за 1.96.
«Андрея Рублёва в полуфинале мы не увидим, для него Итоговый турнир закончится после матча с Домиником Тимом. Обидно, что так получилось. Всё-таки Андрей подошёл к турниру не в оптимальной форме, много сил было потрачено раньше. Он почти не делал пауз, играл неделю за неделей. При этом шанс выиграть у Циципаса был, но двойная на матчболе. Рублёв уже высказался на эту тему, сказал, что надо было сделать паузу побольше. Но это опыт. Медведев тоже в прошлом году проиграл все матчи, а сейчас уже в полуфинале.
Доминику Тиму как будто бы ничего не нужно сейчас. Он уже в полуфинале, с первого места его никто не подвинет. Ему остаётся ждать результата матча Зверева с Джоковичем. Возможно, австриец не сможет держать концентрацию так же, как во встрече с Надалем. А Рублёв, который уже всё потерял, постарается сыграть на максимуме, чтобы наконец-то выиграть, получить неплохие призовые, очки.
Я предполагаю, что Рублёв возьмёт больше 12.5 гейма в этой встрече. Недавно он Тима побеждал, бояться нечего. Можно громко хлопнуть дверью», — сказал Чакветадзе.
- 19 ноября 2020
-
16:05
-
16:00
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:50
-
06:30
- 18 ноября 2020
-
22:05
-
21:45
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45