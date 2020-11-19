Доминик Тим – Андрей Рублёв: прогноз Анны Чакветадзе на матч Итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Доминик Тим – Андрей Рублёв в 3-м туре группового раунда Итогового турнира ATP-2020.



Cтавка: Рублёв выиграет минимум 13 геймов за 1.96.



«Андрея Рублёва в полуфинале мы не увидим, для него Итоговый турнир закончится после матча с Домиником Тимом. Обидно, что так получилось. Всё-таки Андрей подошёл к турниру не в оптимальной форме, много сил было потрачено раньше. Он почти не делал пауз, играл неделю за неделей. При этом шанс выиграть у Циципаса был, но двойная на матчболе. Рублёв уже высказался на эту тему, сказал, что надо было сделать паузу побольше. Но это опыт. Медведев тоже в прошлом году проиграл все матчи, а сейчас уже в полуфинале.



Доминику Тиму как будто бы ничего не нужно сейчас. Он уже в полуфинале, с первого места его никто не подвинет. Ему остаётся ждать результата матча Зверева с Джоковичем. Возможно, австриец не сможет держать концентрацию так же, как во встрече с Надалем. А Рублёв, который уже всё потерял, постарается сыграть на максимуме, чтобы наконец-то выиграть, получить неплохие призовые, очки.



Я предполагаю, что Рублёв возьмёт больше 12.5 гейма в этой встрече. Недавно он Тима побеждал, бояться нечего. Можно громко хлопнуть дверью», — сказал Чакветадзе.

Доминик Тим — Андрей Рублёв. Прогноз: россиянин хлопнет дверью, отомстив за Рафаэля Надаля Рублёв потерял шансы на выход в полуфинал, а у Тима нет турнирной мотивации.