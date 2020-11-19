В России могут запретить ставки на более чем 70% спортивных событий

Президент ТПП России Сергей Катырин отправил министру спорта Олегу Матыцину письмо, в котором говорится, что более 70% спортивных событий, на которые сейчас принимают ставки, нелегитимны.



«Проведённый экспертами комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере спорта анализ показал, что более 70% всех мировых спортивных событий, на которые раньше можно было принимать ставки, теперь могут считаться в России нелегитимными», — говорится в письме.



По мнению экспертов ТПП, некоторые нормы федерального закона недостаточно определены. Без разъяснений Минспорта контролирующие органы могут по-разному трактовать положения документа, из-за этого букмекеров могут привлечь к административной ответственности.



«В качестве примера можно привести следующее спортивное событие. Все букмекеры принимают ставки на спортивные соревнования, организованные Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Ставки на эти события логично отнести к ставкам на исход событий, организованных международными спортивными организациями, однако в российском законодательстве не закреплён термин “международная спортивная организация”. Следовательно, есть риск принять ставку от не разрешённой законом организации», — говорится в тексте письма Катырина.



Эксперты комитета ТПП России предлагают считать под международной спортивной организацией такую организацию, которая проводит свои соревнования в двух или более странах или с участием спортсменов из нескольких стран — по аналогии с тем, как в Воздушном кодексе РФ закреплены понятия международных воздушных перевозок и международных аэропортов.