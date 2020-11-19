РФС отстранил двух футболистов «Сочи» на полгода за ставки

РФС отстранил от футбола на шесть месяцев двух футболистов — полузащитника «Сочи» Никиту Колдунова и бывшего игрока молодёжного состава этого клуба Павла Коркина. Правда, дисквалификация пока условная. А причиной стали ставки на футбольные матчи.
«В связи с допущенными футболистом Колдуновым Никитой Олеговичем нарушениями ст. 18 Регламента РФС по этике, ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ, в соответствии со ст. ст. 3, 4 Регламента РФС по этике применить к Колдунову Никите Олеговичу санкции в виде замечания и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 6 (шесть) месяцев условно», — говорится на сайте РФС.
Оба футболиста признали, что делали ставки на матчи, в том числе и своей команды. Однако оба уверяют, что никогда не участвовали в договорных матчах. По сообщению телеграм-канала «Мутко против», департаменту безопасности РФС удалось выяснить, на какие матчи ставили футболисты «Сочи». Речь идёт о прошлогодних матчах «Уфа» — «Локомотив», «Сочи» – «Рубин» и «Локомотив» – «Зенит».
20-летний Никита Колдунов сыграл за основной состав «Сочи» в трёх матчах и забил один гол — в скандальном матче с «Ростовом» (10:1).
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