Доминик Тим — Андрей Рублёв: результат матча 19 ноября и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал первую победу в карьере на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В третьем туре он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:2, 7:5.
Напомним, завершившийся матч ничего не решал с точки зрения турнирного положения в группе «Лондон-2020». Тим гарантировал себе выход в полуфинал ATP Finals ещё по итогам первых двух туров, тогда как Рублёв лишился шансов на выход из группы после двух поражений.
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Рублёв выполнил 11 эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Тим 10 раз подал навылет, 3 раза ошибся на подаче и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт.
Эксперты считали россиянина аутсайдером. Ставки на его победу принимались за 2.40: с 1000 рублей можно было выиграть 2400 рублей. Успех Тима шёл за 1.65.
На тотал меньше 22.5 гейма давали 1.95, на победу Рублёва в двух партиях — 4.40.
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