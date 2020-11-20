Тим — Рублёв: как сыграли 19.11.2020, кто победил, какой счёт, какие ставки зашли

Российский теннисист Андрей Рублёв одержал первую победу в карьере на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В третьем туре он обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:2, 7:5.



Напомним, завершившийся матч ничего не решал с точки зрения турнирного положения в группе «Лондон-2020». Тим гарантировал себе выход в полуфинал ATP Finals ещё по итогам первых двух туров, тогда как Рублёв лишился шансов на выход из группы после двух поражений.



Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Рублёв выполнил 11 эйсов, избежал двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. Тим 10 раз подал навылет, 3 раза ошибся на подаче и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт.



Эксперты считали россиянина аутсайдером. Ставки на его победу принимались за 2.40: с 1000 рублей можно было выиграть 2400 рублей. Успех Тима шёл за 1.65.



На тотал меньше 22.5 гейма давали 1.95, на победу Рублёва в двух партиях — 4.40.

Доминик Тим — Андрей Рублёв. Прогноз: россиянин хлопнет дверью, отомстив за Рафаэля Надаля Рублёв потерял шансы на выход в полуфинал, а у Тима нет турнирной мотивации.