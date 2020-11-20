«Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 20.11.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Спартак».

Ставка: ИТБ 2 гола «Спартака» за 1.82.

Возвращение в родные стены наверняка придаст «Салавату Юлаеву» импульс. И всё же перекос в котировках выглядит чрезмерно. «Спартак», пожалуй, немного уступает по уровню исполнителей. К тому же зелёные отдыхали на два дня больше. Но давать на хозяев заметно меньше двойки — это странно.



Во-первых, «СЮ» сейчас нестабилен. Спокойно обыгрывать на классе крепкие команды ему трудновато. Во-вторых, красно-белые в полнейшем порядке. Они остались без очков за 14 последних встреч лишь один раз. Хотя пересекались, например, с «Локомотивом», СКА, ЦСКА (дважды) и «Авангардом».



История противостояния тоже на их стороне. Пять побед в шести последних случаях! При таких коэффициентах логичнее отталкиваться от аутсайдера. Вариантов достаточно: Х2 за 2.12, П2 с нулевой форой за дивную тройку, «гости откроют счёт» за 2.30. Нам больше всего нравится ИТБ 2 гола «Спартака» за 1.82.



Логика простая. Красно-белые в последнее время забивают много и со вкусом, а «СЮ» часто ошибается в защите. На своём льду подопечные Томи Лямся действуют активно. Могут много забить, но и возможности для контратак предоставят. Плюс кошмарное меньшинство. Вот и получается, что две-три шайбы гости наверняка найдут.



Хватит ли этого для успеха — отдельный вопрос, но нас он не интересует. Между прочим, москвичи добирались до отметки в два гола в 11 из 12 предыдущих очных встреч. А девять раз даже преодолевали её. Очень похоже на ошибку букмекеров. Ну не проходить же мимо?