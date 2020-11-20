«Витязь» — «Северсталь»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ в Подольске

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Витязь» — «Северсталь».

Ставка: победа «Витязя» с нулевой форой за 1.78.

У хозяев дела складывают совсем плачевно: всё валится из рук, результаты просели, очков мало. Вероятность пролететь мимо плей-офф повышается с каждым днём.



После паузы на Евротур команда получила домашнюю серию из четырёх встреч. И полностью провалилась. Четыре поражения, все — в основное время. 1:2 от московского «Динамо», 1:8 от СКА, а также 3:7 и 1:3 от «Спартака». Шесть шайб за 240 минут в родных стенах — показательно откровенно слабый.



В общем, 25 очков в 26 поединках и восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» отстаёт на два пункта при семи матчах в запасе, то есть обязательно будет подниматься. Ситуация не критическая, но неприятная. Возвращаться в колею нужно как можно скорее, конкуренты не дремлют.



Один из них и пожалует в Подольск в пятницу. «Северсталь» в последнее время чуть сбавила обороты, но по-прежнему входит в кубковую восьмёрку. Она опережает подопечных Михаила Кравеца на три пункта при одной игре в запасе. Но вот беда — соперник для череповчан категорически неудобный.



В девяти предыдущих очных встречах они ни разу не обыграли «Витязь» в основное время. Две победы по буллитам и сразу семь поражений. Цифры очень серьёзные, игнорировать их не стоит. Второе — фактор своего льда, пусть и придётся обойтись без зрителей. И третье — лишних два дня отдыха у хозяев.



Этого вполне достаточно, чтобы разобраться в себе и поработать над реализацией. Потому будет отталкиваться от клуба из Московской области. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.78 и ИТМ 2.5 шайбы «Северстали» за 1.83. Забивают гости в последнее время немного, а «Витязь» после недавних провалов наверняка постарается сыграть осторожнее.