Медведев — Шварцман: где смотреть онлайн-трансляцию, какой канал покажет

20 ноября Даниил Медведев и Диего Шварцман сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 23:05 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.



Эксперты считают фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.22, успех аргентинца оценён коэффициентом 4.95.



Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Диего Шварцман не получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 2.33, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.59. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 3.10.



Поставить на тай-брейк предлагается за 2.80. Если один из теннисистов проиграет сет со счётом 0:6, зайдёт коэффициент 11.50.

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