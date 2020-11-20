Медведев — Шварцман: где смотреть онлайн-трансляцию, какой канал покажет
20 ноября Даниил Медведев и Диего Шварцман сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 23:05 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.
Эксперты считают фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.22, успех аргентинца оценён коэффициентом 4.95.
Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Диего Шварцман не получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 2.33, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.59. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 3.10.
Поставить на тай-брейк предлагается за 2.80. Если один из теннисистов проиграет сет со счётом 0:6, зайдёт коэффициент 11.50.
Даниил Медведев — Диего Шварцман. Прогноз: Надаль, готовься! Россиянин набрал страшный ход
Медведев сказал, что хочет впервые обыграть Надаля. Они могут сойтись в полуфинале
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