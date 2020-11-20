«Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз Александра Кожевникова на матч КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Спартак».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 1.86.



«Думаю, «Салават Юлаев» после своих поражений к этому матчу прибавит. При таких делах юлаевцев удержать будет очень трудно. Давайте попробуем взять победу хозяев льда по результатам дополнительного времени либо в основное время с преимуществом в одну шайбу. Хотя статистика у нас говорит об обратном — практически постоянно в Уфе побеждают красно-белые, и счета были интересные: 5:2, 4:3. А сейчас все же «Салавату» надо реванш брать и оправдываться за свои поражения от подопечных Олега Знарка.



В Москве команды в этом сезоне сыграть уже успели. Я был на том матче и видел, что по моментам и по всему уфимцы были на голову выше спартаковцев, однако им просто не повезло. Матч в сентябре на «ЦСКА Арене» закончился для них поражением со счётом 3:5. А вот «Спартак» как раз отскочил, можно сказать, для них всё прошло на везении.



Юлиус Гудачек тоже подустал. У него сериями идут матчи: то всё хорошо, то потом не везёт и летит. Да и дальше выездная серия у красно-белых трудноватая — поедут и в Сочи, где, скорее всего, тоже уступят местной команде, если вовремя не зацепят свои моменты, и в Казахстан слетают, и в Новосибирске с Нижнекамском тоже побывают.



В сегодняшнем поединке нас ждёт давка сумасшедшая, даже сеча, я бы сказал. Если, конечно, у Уфы никто не заболеет из ведущих игроков. Тогда «Салават Юлаев» абсолютно точно добьётся победы в основное время и в одну шайбу. Они посильнее, поувереннее «Спартака», который в натяжку играть стал. Тоже ведь бывали у красно-белых разные ситуации. Вот, например, ведут в две шайбы минут за восемь-десять до конца, затем резко всё теряют и проигрывают. Просто в таких случаях сил не хватает. К середине третьего периода иностранцы подсаживаются, в результате чего летит вся команда. Бывает даже, что толком шайбу не могут выбросить, у борта сыграть нормально тоже не получается. Не вижу я ни согласованности, ни взаимодействия в игре «Спартака», — сказал Кожевников.

«Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз: букмекеры сошли с ума. Знарок этого так не оставит В 11 из 12 предыдущих очных встреч красно-белые забивали как минимум дважды.