Новак Джокович – Александр Зверев: прогноз Анны Чакветадзе на матч итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак Джокович – Александр Зверев в 3-м туре группового раунда Итогового турнира ATP-2020.
Ставка: ТБ 22 гейма за 1.78.
«Новак Джокович неожиданно проиграл Даниилу Медведеву, и теперь его судьба зависит от матча с Александром Зверевым. Победитель этой встречи выйдет в полуфинал, проигравший — отправится домой.
Честно говоря, сложно сейчас рассуждать об игре Новака Джоковича. С Диего Шварцманом играл практически идеально. С Медведевым дошло до того, что проиграл 7 геймов подряд. И он вообще не имел перевеса в розыгрышах. Медведев здорово двигался, всё доставал. И в какой-то момент стало казаться, что Джокович просто не знает, что ему делать. Это выбило его из колеи, ошибок было очень много. Говорит это о том, что и со Зверевым будет так же? Нет. В любой момент Джокович может начать показывать идеальный теннис.
И всё-таки я здесь поставлю на то, что будет сыграно больше 22 геймов. Всё-таки взять подачу Зверева не так уж просто, особенно если первый мяч проходит и в розыгрышах он способен сопротивляться. Матч очень важный, поэтому не думаю, что он завершится без борьбы», — сказала Чакветадзе.
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