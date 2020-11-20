«Голевая передача» от «Фонбет» в Чебоксары — 665 тыс. рублей на поддержку спорта

18 ноября в рамках благотворительной акции «Голевая передача» олимпийский чемпион Алексей Ягудин вручил символический чек на 665 тыс. рублей команде по специальному хоккею из Чебоксар. Церемония состоялась в Москве на «ЦСКА Арена» перед стартовым вбрасыванием матча чемпионата КХЛ «Спартак» — «Северсталь».



Благотворительная акция «Голевая передача» – совместная инициатива БК «Фонбет» и КХЛ, направленная на поддержку детского спорта. Главный партнёр проекта – Детская следж-хоккейная лига. Каждая шайба, заброшенная в регулярном чемпионате, приносит 1000 рублей, сумма по итогам каждого месяца направляется на благотворительность. В октябре игроки главной хоккейной лиги Евразии достигли отметки в 665 голов, поэтому компания «Фонбет» перечислит 665 тыс. рублей на создание детской команды незрячих «Юман».



В среду амбассадор акции олимпийский чемпион Алексей Ягудин торжественно передал символический чек координатору «Юмана», вице-президенту благотворительного фонда «Это чудо» Наталье Васильевой. В церемонии также приняла участие президент Детской слэдж-хоккейной лиги Анастасия Бородачева.



— Есть что-то позитивное на планете Земля, — сказал Ягудин. — Со старта сезона 2020/2021«Фонбет» совместно с КХЛ возобновил акцию «Голевая передача». Рад, что эти компании не только на словах, но и на деле помогают развитию детского спорта. Думаю, в Чебоксарах будут рады, что 665 тысяч рублей отправляются на создание детско-юношеской команды по специальному хоккею.



Команда по специальному хоккею «Юман» была создана Чебоксарах в прошлом сезоне и готовится провести свой первый матч, который состоится 1 декабря в Москве.



Подробнее об акции «Голевая передача» можно прочитать здесь.