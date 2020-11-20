«Голевая передача» от «Фонбет» в Чебоксары — 665 тыс. рублей на поддержку спорта

18 ноября в рамках благотворительной акции «Голевая передача» олимпийский чемпион Алексей Ягудин вручил символический чек на 665 тыс. рублей команде по специальному хоккею из Чебоксар. Церемония состоялась в Москве на «ЦСКА Арена» перед стартовым вбрасыванием матча чемпионата КХЛ «Спартак» — «Северсталь».
Благотворительная акция «Голевая передача» – совместная инициатива БК «Фонбет» и КХЛ, направленная на поддержку детского спорта. Главный партнёр проекта – Детская следж-хоккейная лига. Каждая шайба, заброшенная в регулярном чемпионате, приносит 1000 рублей, сумма по итогам каждого месяца направляется на благотворительность. В октябре игроки главной хоккейной лиги Евразии достигли отметки в 665 голов, поэтому компания «Фонбет» перечислит 665 тыс. рублей на создание детской команды незрячих «Юман».
В среду амбассадор акции олимпийский чемпион Алексей Ягудин торжественно передал символический чек координатору «Юмана», вице-президенту благотворительного фонда «Это чудо» Наталье Васильевой. В церемонии также приняла участие президент Детской слэдж-хоккейной лиги Анастасия Бородачева.
— Есть что-то позитивное на планете Земля, — сказал Ягудин. — Со старта сезона 2020/2021«Фонбет» совместно с КХЛ возобновил акцию «Голевая передача». Рад, что эти компании не только на словах, но и на деле помогают развитию детского спорта. Думаю, в Чебоксарах будут рады, что 665 тысяч рублей отправляются на создание детско-юношеской команды по специальному хоккею.
Команда по специальному хоккею «Юман» была создана Чебоксарах в прошлом сезоне и готовится провести свой первый матч, который состоится 1 декабря в Москве.
Подробнее об акции «Голевая передача» можно прочитать здесь.
- 20 ноября 2020
-
12:00
-
11:00
-
10:45
-
10:00
-
09:00
-
08:15
-
08:00
-
07:24
-
06:30
- 19 ноября 2020
-
20:05
-
19:23
-
19:00
-
18:13
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:05
-
16:00
-
15:30
-
15:20
-
15:00
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:45
-
09:15
-
08:50
-
06:30
- 18 ноября 2020
-
22:05
-
21:45