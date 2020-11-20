«Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Салават Юлаев» — «Спартак».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» в основное время за 1.88.



«Красно-белые всё-таки продлили свою серию до пяти побед. Правда, перед этим они едва не профукали «всё, что нажито непосильным трудом» за каких-то полторы минуты, поэтому второе очко пришлось выдавливать из «Северстали» уже в овертайме. Хорошо то, что хорошо заканчивается, вот только «Салават», да ещё у себя дома – куда более серьёзный соперник, нежели «Северсталь» в гостях.



Чего нельзя не заметить, бросив взгляд на статистику личных встреч, так это того, что «Спартак» весьма неплохо играет с уфимцами. Даже хорошо играет: красно-белые взяли пять из шести последних встреч. Получается, что Знарок знает, «где у «Салавата» кнопка», либо сами красно-белые считают башкирский клуб авторитетным для себя соперником, с которым нельзя играть на одном классе. Как бы то ни было, «Спартак» если и не является в предстоящем матче фаворитом, то и роль аутсайдера для него явно тесновата.



На стороне «Салавата» два лишних дня отдыха. Правда, тут сразу и не скажешь, не окажется ли хотя бы один из них уже лишним. В любом случае хозяева будут свежее. В первом периоде это никак не скажется, во втором периодически станет проявляться, в третьем встанет во весь рост. Думается, этот фактор в данном случае и окажется решающим. Двое суток после матча с овертаймом плюс перелёт – «Спартаку» будет в Уфе крайне нелегко.



Итак, победа хозяев. Пожалуй, даже в основное время, пусть и с минимальным счётом», — полагает Лебедев.

«Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз: букмекеры сошли с ума. Знарок этого так не оставит В 11 из 12 предыдущих очных встреч красно-белые забивали как минимум дважды.