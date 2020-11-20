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«Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Уфе

«Салават Юлаев» — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ в Уфе
Ставки / Прогнозы 0

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» — «Спартак».

Ставка: минимум 6 шайб в матче за 2.17.

«Эти команды уже встречались между собой 9 сентября, и тогда «Спартак» обыграл дома «Салават Юлаев», причём матч получился весёлым (5:3). Впрочем, у Уфы других не бывает.

Что изменилось с тех пор? «Спартак» набрал отличную форму и выдал серию из пяти победных матчей, которая ещё не оборвана. «Салават Юлаев» чередует победы и поражения, но в последних четырёх играх заработал пять очков. Это солидно.

А посмотрим-ка мы на разницу шайб.

«СЮ» в последних пяти играх: 12-13. «Спартак» в последних пяти играх: 20-11. Это прям не хоккей, а какой-то бразильский карнавал.

Сама статистика кричит о том, что тут нужно брать тотал больше. И я выбираю кэф 2.17, который сработает, если в основное время будет тотал больше 5.5 шайбы. То есть в сумме будет забито от шести голов. Например, счёт 4:2 нас устроит идеально», — сказал Лысенков.

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В 11 из 12 предыдущих очных встреч красно-белые забивали как минимум дважды.
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