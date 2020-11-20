«Витязь» — «Северсталь»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ 20 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Витязь» — «Северсталь».



Ставка: победа «Северстали» в матче за 2.06.



«Победа над череповчанами, пусть и добытая в овертайме, позволила «Спартаку» одним махом запрыгнуть на четвёртое место, опередив в турнирной таблице Западной конференции не только «Северсталь», но и два «Динамо» сразу – минское и московское. Понятно, что красно-белые играют в контрапункт с основными соперниками, и пока они будут отдыхать и перебираться в солнечную Уфу, соперники проведут свои матчи, и кто-то «Спартак» обойдёт. Но сам факт такого взлёта говорит о многом.



А вот «Северсталь» теперь на седьмом месте, что автоматически превращает матч с «Витязем» в не более и не менее как битву за последнее место в плей-офф. Нет, на данный момент оба участника матча как бы находятся в зоне плей-офф Западной конференции. Но тот же «Йокерит» уступает «Витязю» всего два очка, имея семь матчей в запасе. Понятно, что кого-то горячие финские парни из зоны плей-офф выкинут, и пока всё идёт к тому, что этот кто-то называется «Витязем».



То есть можно констатировать, что вот уже третий матч подряд подольская команда выведена в чистое поле и приставлена лицом к стенке. Дважды «Спартак» «подмосквичей» расстрелял. Сейчас есть все основания предположить, что «Северсталь» продолжит это грязное дело.



«Витязь» явно идёт со снижением. Пока ещё он удерживается от срыва в штопор, но делает это уже из последних сил – скорости явно не хватает. «Северсталь» в этом плане выступает куда ровнее, хотя и тоже проигрывает немало. Понятно, что в отдельно взятом матче выстрелить может кто угодно и куда угодно, но лично я на такую возможность никогда не закладываюсь. Поэтому и констатирую, что «Северсталь» в Подольске обязана брать два очка. Причём совсем не обязательно делать это в основное время. Овертайм или буллитная серия тоже под пиво потянут», — сказал Лебедев.

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