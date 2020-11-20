«Салават Юлаев» — «Спартак»: ставка Владимира Вуйтека на игру КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на игру КХЛ «Салават Юлаев» — «Спартак».



Ставка: победа «Салавата Юлаева» за 1.70.



«Салават Юлаев» в последних матчах хорошо играет, лишь в овертайме проиграл СКА, а московское «Динамо» обыграло также в овертайме. Нападение у уфимцев отличное, и «Спартаку» у себя дома они забьют не одну-две шайбы. Уфимцы немного класснее, чем «Спартак», и в этом матче хозяева смогут победить в основное время.



«Спартак» хорошо играет в нападении, в прошлом матче с «Северсталью» снова забил три шайбы, но вот в обороне игра пока оставляет желать лучшего. Такой атаке, как у «Салавата», москвичи не смогут ничего противопоставить. У «Спартака» есть шанс, только если он забьёт много и больше «Салавата», но я не думаю, что так случится.



В этом матче очень вероятно, что будет зрелищный хоккей, команды практически всегда в личных встречах много забивают. Атака у команд превалирует над защитными действиями и сейчас», — сказал Вуйтек.

«Салават Юлаев» — «Спартак». Прогноз: букмекеры сошли с ума. Знарок этого так не оставит В 11 из 12 предыдущих очных встреч красно-белые забивали как минимум дважды.